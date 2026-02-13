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(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Appare pesante Piazza Affari in concomitanza con l'avvio fiacco dei listini Usa. L'indice Ftse Mib cede il 2% a 45.285 punti frenato dai bancari Bper (-4,94%), Popolare Sondrio (-4,73%), Unicredit (-4,33%), Banco Bpm (-4,19%), Intesa (-2,75%) ed Mps (-2%). Relativamente più cauta Mediobanca (-1%). Scivolone di Prysmian (-4,65%), le cui attività Usa sono penalizzate dall'annunciato taglio dei dazi sull'alluminio, che prima invece la favorivano rispetto ai rivali. Sugli scudi Inwit (+5,1%), Tenaris (+2,9%), Tim (+2,05%) e Leonardo (+1,8%). Prese di beneficio su Fincantieri (-1,33%) dopo il balzo della vigilia. (ANSA).