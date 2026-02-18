(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Piazza Affari ha allungato il passo (+1,2%) con gli altri listini europei e i futures positivi di Wall Street in attesa stasera dei verbali della Fed. Nell'attesa l'euro è scambiato a 1,184 dollari e si è arrestato il rimbalzo dell' oro e soprattutto dell' argento. In luce anche la Borsa di Londra (+0,98%) con l'inflazione britannica scesa al 3% ai minimi da 10 mesi Sui mercati azionari a mettersi in evidenza sono i chip, a partire da Stm (+4,8%) a Milano e Parigi (+0,62%) e da Infineon (+3,85) a Francoforte (+0,98%) sulla scia della trimestrale dell'americana Analog Devices. Sul listino milanese continua la corsa di Mediobanca (+7,4%) che sarà fusa con Mps (+2,2%) e lascerà la Borsa dopo 70 anni dalla quotazione. Piatta invece Generali (+0,11%). Forte Leonardo (+4,2%) anche grazie alla spinta dei conti dell'inglese Bae Systems (+3,2%) mentre le peggiori performance sono di Campari (-2%) e di Ferrari (-1,7%). Tra i piccoli bene Recordati all'indomani dei conti (+1,3%). (ANSA).