(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Piazza Affari allunga il passo al traguardo di metà seduta con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,25% a 53.851 punti. Sale a 77 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 1,1 punti al 3,91% e quello tedesco di 0,9 punti al 3,14%.Corrono Prysmian (+2,98%) ed Stm (+2,15%), le cui prospettive di crescita sono legate entrambi al settore dei data center. Frenano invece Nexi (-1,1%), Terna (-0,75%), Poste (-0,7%), Recordati (-0,61%) e Tim (-0,59%). In campo bancario si evidenzia banco Bpm (+0,62%), seguita da Mps (+0,34%), Unicredit (+0,27%) e Intesa (+0,22%), mentre restano indietro Bper (-0,48%) e Mediobanca (-0,14%). Positive Moncler (+0,75%), Saipem (+0,55%), Cucinelli (+0,47%) ed Eni (+0,4%), favorita dal rialzo del greggio (Wti +1,7% a 79,49 dollari al barile) e soprattutto del gas (+6,1% a 58,92 euro al MWh). Prosegue la corsa solitaria di Tisg (+16,4%) dopo l'avvio della gara per selezionare nuovi investitori, disponibili a rilevare attività del gruppo degli yacht o in alternativa entrare nel libro soci. (ANSA).