(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Piazza Affari è incerta (+0,18%) al pari delle altre Borse europee e di Wall Street dopo il Pil Usa superiore alle attese. Continua inarrestabile la corsa delle materie prime a partire dall'oro che continua ritocca i massimi sulla scia delle tensione geopolitiche, in particolare in Venezuela, e per le scommesse su altri tagli dei tassi da parte della Fed che rendono più appetibili i metalli preziosi dato che non sono legati ai rendimenti. Il discorso vale anche per l'argento e il rame: quest'ultimo per la prima volta ha toccato i 12.000 dollari a tonnellata. A Milano vanno bene Fincantieri (+1,27%), Recordati (+1,6%) e Mps (+0,82%), quest'ultima anche per le attese per il prossimo piano. Prese di profitto su Cucinelli (-0,96%) e Saipem (-0,69%). (ANSA).