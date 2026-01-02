(ANSA) - MILANO, 02 GEN - La Borsa di Milano (+0,1%) è in rialzo nella prima seduta dell'anno. L'indice Ftse Mib supera la soglia dei 45mila punti (45.033 punti), ai massimi da aprile 2000. Si mettono in mostra Mps (+2,4%), nel giorno in cui è stata convocata l'assemblea straordinaria per le modifiche allo statuto, Fincantieri (+1,9%), Saipem (+1,8%), dopo l'aggiudicazione di alcuni contratti, Moncler (+1,7%) e Mediobanca (+1,4%). In fondo al listino Ferrari (-0,7%), Diasorin e Inwit (-0,4%). (ANSA).