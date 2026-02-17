(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Piazza Affari chiude in allungo con il Ftse Mib che termina la seduta sui massimi di giornata mentre Wall Street guadagna la parità dopo una prima parte di seduta in rosso. A trainare il listino milanese sono Tim (+3,1%) e Nexi (+2,4%), che rimbalza dopo l'uscita dei fondi Advent e Bain, seguite da Mediobanca (+2,3%) e Mps (+2,1%), alle prese con il piano di integrazione. Bene i finanziari con Fineco (+2,1%), Unicredit (+2%), Banca Mediolanum (+1,8%) e Intesa (+1,3%). In luce Inwit (+1,7%) e, tra le utilities, Italgas, seguita dagli assicurativi Generali (+1,1%) e Unipol (+1,1%). Terna (+0,9%) sale per la prima volta sopra i 10 euro ad azione. Dall'altra parte del listino affonda Diasorin (-6,7%), seguita da Fincantieri (-3,5%), su cui Mediobanca ha tagliato il giudizio. Male anche Buzzi (-1,1%), Stellantis (-1,1%) e Leonardo (-1%). Fuori dal Ftse Mib sprofonda Bff Bank (-11,8%) con l'indagine della Procura di Milano per falso in bilancio e gli accertamenti di Consob e Bankitalia, mentre corre Erg (+4,9%), alla ricerca di un partner industriale. Borgosesia balza del 19% allineandosi sostanzialmente all'opa lanciata da Isa attraverso il veicolo Alba. (ANSA).