(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Le attese per la prossima stagione di trimestrali spingono la Borse europee e l'avvio positivo di Wall Street conferma il trend rialzista. Londra sale dello 0,78%, Parigi dello 0,34%, Francoforte dello 0,83%, Milano dello 0,47 per cento. Tra i singoli titoli, spicca il produttore francese di acciaio Vallourec, salito del 5,4% dopo l'annuncio di un contratto con TotalEnergies (+0,75%) in Azerbaigian e la promozione del titolo da parte del broker Kepler Cheuvreux. Anche Nordex (+2,19%), azienda attiva nelle tecnologie per le energie rinnovabili, sale dopo che il volume degli ordini trimestrali ha superato le elevate aspettative degli investitori. Tra le principali società che pubblicheranno i risultati questa settimana figurano il colosso francese del lusso Lvmh (+1,3"%) . A Piazza Affari in evidenza Campari (+3,22%), Avio (+3,03%), Nexi (+2,47%) e Inwit (+2%) dopo i rumors su un delisting. Unipol ha dato il via all'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro per finanziare l'acquisizione delle attività Mps, e guadagna l'1,26%, mentre l'istituto senese in attesa del cda straordinario sale dell'1,3 per cento. Intesa guadagna l'1,03%, Unicredit lo 0,4 per cento. In recupero Tim (+0,3%) e slancio per Poste (+0,6%) con Kepler che conferma il target price ma ora consiglia di acquistare (il suo giudizio passa da hold a buy) ora che il gruppo guidato da Matteo Del Fante ha portato la sua quota all'86,95% di Tim e "il rapporto rischio/rendimento è di nuovo interessante". "Non prevediamo che gli acquisti sul mercato rappresentino la via principale per la semplificazione da questo momento in poi - commentano gli analisti -. Il management appare più concentrato sull'avvio dell'integrazione industriale; un'eventuale operazione di delisting di Tim potrebbe avvenire attraverso altre modalità" prosegue il report, "come ad esempio una fusione o altri meccanismi di riorganizzazione". (ANSA).