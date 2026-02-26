(ANSA) - MILANO, 26 FEB - Al giro di boa le Borse in Europa sono positive, fanalino di coda Madrid (-0,12%). Parigi sale dello 0,77%, Francoforte dello 0,31%, Londra dello 0,16%, Milano dello 0,17 per cento. Tra le blue chip in evidenza Rolls-Royce Holdings (+5,9%) dopo i conti, il Lse (+6%) che progetta un buyback da 3 miliardi di sterline. A Piazza Affari la fotografia si è invertita rispetto all'avvio di seduta: Leonardo scivola in calo dell'1,3%, Buzzi si porta in fondo al listino (-3,5%), Poste cede lo 0,56% e Prysmian partita pesante dopo i conti che hanno deluso il mercato e rimbalza in rialzo dell'1,2 per cento. Corre Nexi (+3,18%), bene anche Stm (+1,94%), Enel (+1,4%) ed Eni (+1,28%). Prese di profitto su Tim (-1,3%) e cauta Stellantis (+0,35%) dopo i conti. (ANSA).