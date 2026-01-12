(ANSA) - MILANO, 12 GEN - La Borsa di Milano (-0,4%) prosegue in calo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari svetta Fincantieri (+3,7%), dopo l'annuncio del contratto da 200 milioni di euro firmato da Vard per quattro nuove navi. Seduta positiva anche per Leonardo (+1,3%). Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 64 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,50%. Nel listino principale in rialzo Banco Bpm (+0,4%), in attesa del via libera della Bce a Credit Agricole per superare la soglia del 20%. Male le altre banche con Mps (-0,2%), Intesa (-0,4%), Unicredit (-0,6%). Debole Generali (-0,3%). Positiva l'energia dove Saipem e Eni guadagnano lo 0,3%. In fondo al listino scivolano Lottomatica (-2,3%), Stellantis (-2,1%) e Italgas (-2%). Male anche il lusso con Cucinelli (-1,7%), in attesa dei risultati provvisori del 2025, e Moncler (-1,2%). (ANSA).