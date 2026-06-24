(ANSA) - MILANO, 24 GIU - La Borsa di Milano (-0,7%) chiude in calo, con gli altri listini europei in ordine sparso. Piazza Affari è appesantita dal settore della difesa e dell'energia. Lo spread tra Btp e Bund archivia la giornata stabile a 72 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende al 3,58%. A Piazza Affari scivola Leonardo (-4,7%). Male anche Avio (-3,7%) e Fincantieri (-2,9%). Tra i titoli dell'energia soffrono Eni (-3,3%) e Saipem (-3,2%). Tra le banche vendite per Banco Bpm (-2,1%), Bper e Unicredit (-1,4%). Debole Intesa (-0,6%) alle prese con l'opas su Mps (+0,8%). Sale anche Mediobanca (+0,3%). Si mette in mostra Diasorin (+3,1%). Bene anche Tim (+2%) e Ferrari (+1,9%). Seduta positiva per Snam (+1,6%) e Poste (+1,5%). Bene Campari (+1%). (ANSA).