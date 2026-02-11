(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Piazza Affari si muove in calo dopo i primi scambi, con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,6% appesantito dalle vendite sul risparmio gestito, con Fineco che cede il 5,3%, Azimut il 4,3% e Mediolanum il 3,8%. Male Nexi (-2,4%), il cui target price è stato tagliato da Equita a 4 euro. In affanno anche la difesa con Leonardo (-1,1%) e Fincantieri (-1,1%), dopo che il Financial Times ha riferito delle pressioni americane sull'Ucraina per un referendum sull'accordo di pace con la Russia. Debole il comparto bancario con Intesa (-1,7%), Mediobanca (-1,2%) e Mps (-0,8%), come pure le assicurazioni con Generali (-1,2%). In controtendenza invece Tim (+2,2%), in scia ai risultati in crescita di Tim Brasil, seguita dalle utilities con in testa Italgas (+1,3%) e A2A (+0,9%), e da Campari (+1,1%). Fuori dal Ftse Mib nuovo tonfo per Bff Bank (-5,8%). (ANSA).