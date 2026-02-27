(ANSA) - MILANO, 27 FEB - Piazza Affari si appesantisce (Ftse Mib -0,2%) frenata dalle banche. Mps affonda (-5,9%) insieme a Mediobanca (-5,2%), deboli anche Banco Bpm (-2,17%), Unicredit e Bper (-1,3%), Popolare Sondrio (-1,13%) e Intesa (-0,5%). Sugli scudi resta, dopo il rally della vigilia, Nexi (+2,6%), bene Prysmian (+2,1%) ed Eni (+2,5%). Fuori dal listino principale vola, dopo i conti con un utile quadruplicato e il ritorno al dividendo, Dovalue (+9,4%) mentre The Italian Sea Group sprofonda del 7% dopo il passo indietro del presidente Filippo Menchelli e del vicepresidente Marco Carniani. (ANSA).