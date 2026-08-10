(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Gira subito in calo Piazza Affari nei primi minuti di contrattazioni, dopo un avvio il lieve rialzo. L'indice Ftse Mib cede lo 0,15% 53.640 punti frenato da Tenaris (-0,86%), Poste (-0,66%), Enel (-0,62%), Tim (-0,57%), Ferrari (-0,53%) e Stellantis (-0,47%). Segno meno anche per Campari (-0,45%), Unicredit (-0,44%), Bper (-0,38%) e Mediobanca (-0,28%). Più caute Mps (-0,13%) e Intesa (-0,09%), mentre sale Banco Bpm (+0,32%). Sugli scudi Stm (+1,79%), in linea con l'andamento del settore, e Prysmian (+1,71%). In lieve rialzo Avio (+0,43%) e Leonardo (+0,33%), mentre fa il botto Tisg (+8,29%) dopo l'avvio della gara per selezionare nuovi investitori, disposti sia a rilevare attività del gruppo degli yacht, sia a entrare nel libro soci. Si assesta a 76,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,7 punti all 3,89% e quello tedesco di 0,2 punti al 3,13%. (ANSA).