(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Azzera il rialzo segnato in apertura Piazza Affari nei primi minuti di scambi. L'indice Ftse Mib cede lo 0,1% frenato da Nexi (-2,24%), Buzzi (-1,23%), Fincantieri (-1,26%) e Stellantis (-1,15%). Pochi i rialzi, limitati a Technoprobe (+2,31%), Eni (+1,87%), Saipem (+1,57%), Prysmian (+1,58%) ed Stm (+1,22%). Sale a 115,3 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo 5,1 punti al 4,57%, quello tedesco di 1,7 punti al 3,41% e quello francese di 3,6 punti al 4,96%. (ANSA).