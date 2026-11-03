(ANSA) - MILANO, 03 NOV - Gira in positivo Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,35% a 50.055 punti a circa due ore dalla chiusura. Il listino è sostenuto dal balzo di Lottomatica (+4,14%) e Ferrari (+3,37%) dopo le rispettive trimestrali, con tanto di stime per il Cavallino Rampante di Maranello. Scivola sul fronte opposto Cucinelli (-3,6%). Scivolano anche Tenaris (-2,61%), Eni (-1,92%) e Saipem (-1,7%), penalizzate dal calo del greggio e soprattutto del gas naturale sulle attese di sviluppi sul fronte della guerra in Medio Oriente tra Usa e Iran. (ANSA).