(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Piazza Affari gira in positivo, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,1% a 45.571 punti, spinta da Unipol (+2,3%) e Generali (+2,2%) che accelerano insieme ai rivali europei dopo uno studio degli analisti di Ubs sul settore. Proseguono invece le vendite su Stm (-2,75%) in linea con il resto del settore in Europa, per i timori di un rallentamento degli investimenti mondiali in intelligenza artificiale. Cedono anche Prysmian (-2,1%) e Tenaris (-1,57%), penalizzata quest'ultima dal calo del greggio insieme a Saipem (-1,25%) ed Eni (-1,1%) Tra i bancari dimezza il calo Intesa (-0,6%) dopo i conti. In rosso anche Banco Bpm (-0,4%), mentre salgono Mps (+1,7%), Bper (+1,2%) e Mediobanca (+0,7%), poco mossa invece Unicredit (+0,35%). Tra i titoli a minor capitalizzazione si segnala lo scivolone di Bff Bank (-44,7%) dopo la revisione delle stime e il cambio al vertice. In rialzo a 63 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 2 punti al 3,48%, quello tedesco di 0,3 punti al 2,84% e quello francese di 1,6 punti al 3,44%. (ANSA).