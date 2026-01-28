(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Gira in calo Piazza Affari nei primi minuti di contrattazioni. L'indice Ftse Mib cede lo 0,15% a 45.370 punti. Sugli scudi Stm (+3,91%) in linea con il settore dei semiconduttori in Asia, seguita da Saipem (+1,04%) e Prysmian (+0,87%), che consolida il proprio record a 100,3 euro per azione. Difficoltà per il lusso da Moncler (-3,89%) a Cucinelli sulla scia dei conti di Lvmh. Contrastate Mediobanca (+0,35%), Mps (+0,07%), Popolare Sondrio (-0,99%), Banco Bpm (-1,02%), Intesa (-0,72%), Bper (-0,71%) e Unicredit (-0,41%). Si assesta a 59,1 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,2 punti al 3,44% e quello tedesco di 1,9 punti al 2,85%. (ANSA).