(ANSA) - MILANO, 23 SET - Hanno girato tutte in calo le borse europee eccetto Londra (+0,13%) sulla scia del rimbalzo del Brent che dopo una serie di ribassi è tornato a salire verso di 100 dollari al barile e ora cede di nuovo (-0,42% a 98,8) Il dollaro si rafforza per il quarto giorno consecutivo ed è ai livelli più alti da luglio. La situazione geopolitica rimane al centro dell'attenzione dei mercati mentre gli operatori aspettano una soluzione al conflitto in Medio Oriente. C'è poi attesa alla vigilia del vertice fra Trump e Xi Jinping. Francoforte è la peggiore (-0,43%) mentre Parigi è appena sotto la parità (-0,05%) al pari di Milano (-0,07%) dove perdono terreno Fincantieri (-2,14%), Buzzi (-1,63%) e Unipol (-1,3%). Bene invece Ferrari (+1,3%), Cucinelli (+1,23%), Amplifon (+1,2%) e Moncler (+1%). (ANSA).