(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Piazza Affari gira subito in territorio positivo dopo un avvio poco mosso. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,07% sostenuto da Fincantieri (+3,21%), Stellantis (+2,37%) e Saipem (+1,88%), dopo una nuova commessa da 2 miliardi di dollari in Indonesia. Bene anche Avio (+1,35%), con l'ingresso dei fondi Advent, mentre scivolan Stm (-3,67%) in linea con l'andamento del settore e dopo il crosso di Samsung a Seul. Segno meno anche per Diasorin (-2,88%) e Prysmian (-1,99%). (ANSA).