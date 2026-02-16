(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Chiusura fiacca per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib (-0,03% a 45.419 punti) che ha girato in negativo negli ultimi minuti di contrattazioni. Nella norma gli scambi, per 3 miliardi di euro di controvalore, quasi il 38% in meno rispetto della seduta di venerdì scorso, a causa della chiusura festiva di Wall Street. In rialzo a 61,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 0,3 punti al 3,36% e quello tedesco in calo di 0,1 punti al 2,75%. Sugli scudi Leonardo (+3,62%) dopo una nuova commessa in Arabia Saudita e Fincantieri (+3,4%), che ha ottenuto un ordine di 3 navi da crociera in Norvegia. Bene anche Tenaris (+2,91%), Saipem (+2,39%) e Unipol (+2,23%). In rosso Nexi (-3,5%). Diasorin (-2,98%), Stm (-2,04%), A2a (-1,62%) ed Enel (-1,35%). Contrastate Stellantis (+0,45%) e Ferrari (-1,95%), debole invece Pirelli (-0,88%), che non risolverebbe il nodo delle restrizioni in Usa con l'ipotizzato bond convertibile di Sinochem. In rialzo invece De Nora (+3,07%), spinta da una commessa negli Usa. In ordine sparso i bancari Bper (+1,86%), Banco Bpm (+1,23%), Mps (+0,71%), Unicredit (+0,55%), Mediobanca (+0,23%) e Intesa (-0,79%). Scivolone di EuroGroup Laminations (-58,94%), dopo il passo indietro del fondo cinese Fountain Invest, impossibilitato a procedere all'acquisto dal mancato via libera dell'Antitrust indiana. (ANSA).