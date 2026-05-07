(ANSA) - MILANO, 07 MAG - Mercati azionari del Vecchio continente incerti dopo i dati macro dagli Stati Uniti e l'avvio di Wall street, con gli operatori in attesa di segnali precisi sulle ipotesi di accordo Usa-Iran. La Borsa più pesante è quella di Londra che scende dello 0,7%, con Amsterdam in ribasso dello 0,4% e Francoforte dello 0,3%. Limata dello 0,2% Piazza Affari, mentre Parigi si muove sulla parità e Madrid sale dello 0,1%. Il gas resta piatto sui 43 euro al Megawattora, mentre il petrolio continua la sua discesa e perde il 5% sui 92 dollari al barile. In tenuta lo spread a 73 punti base, con l'euro in rialzo dello 0,2% a quota 1,17 contro il dollaro. Piatto il Bitcoin sugli 81mila dollari. In questo clima in Borsa a Milano prosegue lo scivolone di Campari che crolla del 13% a 5,64 euro dopo vendite nel trimestre in calo sotto il consensus. Male anche Tenaris (-7%), con Saipem in calo del 5% e Azimut di quasi tre punti percentuali. Generalmente solide le banche, in rialzo di oltre due punti Tim, Poste e Moncler. (ANSA).