(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Piazza Affari inizia le contrattazioni in rosso, con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,5% appesantito dalle vendite su Mps (-1,8%), il cui cda ha preso tempo sull'adozione del regolamento per la lista del cda, Prysmian (-1,5%), Italgas (-1,3%) e Buzzi (-0,9%). Fiacche tutte le banche con la Popolare di Sondrio (-0,8%), Bper (-0,6%) e Mediobanca (-0,6%) in testa. Flette anche Campari (-0,9%), deboli Fineco (-0,6%), Intesa (-0,6%) e Nexi (-0,6%). In controtendenza, invece, Saipem (+2,3) ed Eni (+0,2%), con il petrolio in ripresa, Fincantieri (+1,4%) e Amplifon (+0,3%). (ANSA).