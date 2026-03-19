(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Piazza Affari appare debole a meno di un'ora dalla chiusura, con l'indice Ftse Mib in calo del 2,25% a 43.742 punti e quasi l'intero paniere in territorio negativo. Si assesta sopra gli 81 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 4,8 punti al 3,77% e quello tedesco di 1,9 punti al 2,96% Le vendite colpiscono in particolare Inwit (-12,17%) dopo l'accordo fra Tim (-4,8%) e Fastweb per la gestione e la costruzione di torri telefoniche. Entrambe le compagnie telefoniche infatti sono clienti del gestore di torri. Difficoltà anche per Prysmian (-5,85%), che secondo l'agenzia Bloomberg sta valutando di costruire un nuovo impianto per la produzione di cavi di rame in Texas, Stm (-4,72%) e Mediobanca (-4,35%). In forte rosso anche Bper (-4,25%), Mps (-4%), Unicredit (-3,87%), Intesa (-3,7%) e Banco Bpm (-2,95%). Cedono Fincantieri (-4,33%) e Leonardo (-2%) insieme a Ferrari (-4,3%) e Stellantis (-2,6%). Pochi i rialzi, limitati a Eni (+3,77%), che presenta l'aggiornamento del piano al 2030 con lo scorporo di Plenitude, Nexi (+2,41%) e Saipem (+0,59%), che ha completato una fase di test del drone sottomarino FlatFish che opererà per conto di Petrobras. (ANSA).