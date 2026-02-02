(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Piazza Affari si conferma debole nei primi minuti di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,55% a 45.282 punti. Sotto pressione Stm (-3,42%) in linea con l'andamento del settore dei microchip in Asia, Tenaris (-3,14%), frenata dal calo dell'acciaio, Prysmian (-2,44%) ed Eni (-2,4%), che sconta il ribasso del greggio. Debole Intesa (-1,71%) dopo i conti, più caute Popolare Sondrio (-0,76%), Mediobanca (-0,43%) e Unicredit (-0,38%). Positive Mps (+0,65%) e Bper (+0,51%), mentre appare poco variata Banco Bpm (+0,08%). In crescita Generali (+1,54%), Hera (+1,44%), Campari (+1,24%) e Inwit (+1,14%). Scende a 61,8 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in progresso di 0,9 punti al 3,46% e quello tedesco di 0,4 punti al 2,85%. (ANSA).