(ANSA) - MILANO, 03 AGO - I mercati azionari del Vecchio continente, spinti soprattutto dal calo del petrolio, hanno aperto la settimana in generale rialzo: la Borsa migliore è stata quella di Francoforte, in aumento dell'1,5%, seguita da Milano positiva dell'1,3% e da Parigi in crescita dell'1,2%. Madrid è salita dello 0,9%, con Amsterdam positiva dello 0,2%. Fiacca invece Londra, che ha segnato il marginale calo dello 0,1%. Gli operatori finanziari salutano positivamente il calo del greggio che a New York è sceso anche sotto i 79 dollari al barile, con il gas in ribasso di circa due punti percentuali. Lo spread tra Btp e Bund a 10 anni è sceso di qualche frazione a 78,3 punti base, ma con un evidente calo dei rendimenti, tornati sotto quota 4%. Euro in tenuta a quota 1,151 contro il dollaro. In questo contesto in Piazza Affari nel paniere a elevata capitalizzazione i titoli migliori sono stati quelli di Brunello Cucinelli, salito del 5% finale, seguito da Diasorin in aumento del 4,5%. Tra le banche Unicredit è cresciuta del 2,6%, Intesa del 2,4% e il Banco Bpm del 2,1%. Cauta Monte dei Paschi, che ha concluso sulla parità. Tra i gruppi principali qualche vendita su Leonardo (-0,7%), Stm (-0,8%) e soprattutto Eni, che ha ceduto l'1,1% sullo scivolone del prezzo del greggio. (ANSA).