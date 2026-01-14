(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Piazza Affari si conferma in rialzo nei primi minuti di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,15% a 45.592 punti e il paniere principale spaccato in due. In luce Buzzi (+2,47%), che rimbalza dopo il flop della vigilia e tenta il recupero sui livelli segnati lunedì scorso dopo la raccomandazione d'acquisto degli analisti di Bofa. Bene anche Enel (+1,88%) e Terna (+1,24%) insieme ad A2a (+0,98%) e Fincantieri (+0,78%). Segnano il passo invece Lottomatica (-1,25%), Leonardo (-1,12%), Saipem (-0,59%), Tenaris (-0,58%) ed Stm (-0,55%). Tra i titoli a minor capitalizzazione, balzo di Eurogroup (+6,64%) e scivolone di Eph (-5,94%). (ANSA).