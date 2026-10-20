(ANSA) - MILANO, 20 OTT - I mercati azionari europei si sono stabilizzati, recuperando le perdite iniziali, sulle attese per un riavvio dei negoziati per porre fine al conflitto in Iran. Sono solo rumors non confermati di una mediazione di Qatar e Pakistan ma gli analisti li citano come spunto per rasserenare i mercati. L'indice Stoxx Europe 600 ha chiuso in calo dello 0,1%, Milano (-0,03%) e Francoforte (-0,06%) hanno azzerato le perdite, Parigi ha ridotto il calo allo 0,38%, Londra allo 0,29% e Madrid e ha girato in rialzo dello 0,37 per cento. Sugli scudi a Piazza Affari l'energia e le banche: Enel (+2%), Italgas (+2,05%) e Snam (+0,79%) mentre controcorrente è scivolata tra i peggiori Saipem (-4,28%). Regina del listino Inwit (+2,3%) accompagnata da Amplifon (+2,23%). In Europa in generale gli investitori hanno abbandonato i titoli legati all'intelligenza artificiale per spostarsi verso settori più difensivi, con una conseguente flessione del comparto tecnologico. L'attenzione si sta spostando sulla stagione degli utili, commentano gli analisti che cercano rassicurazioni sul fatto che i profitti aziendali stiano tenendo, nonostante un contesto diventato più complesso. (ANSA).