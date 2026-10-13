(ANSA) - MILANO, 13 OTT - Piazza Affari archivia la seduta poco mossa. L'indice Ftse Mib ha concluso a +0,04% mantenendosi sopra soglia 50.000, a 50.057 punti. In una giornata pesante per i titoli tecnologici, a causa dei timori sulla tenuta delle aziende impegnate nell'intelligenza artificiale e quindi di quelle di microchip, le vendite hanno colpito soprattutto Technoprobe (-5,1%) e Stm (-3,38%) oltre ad Avio (-2,4%) e Prysmian (-2,2%). Ha invece brillato Tim (+2,99%). Bene anche i titoli finanziari - mentre le grandi banche americane hanno diffuso le trimestrali - a partire da Unipol (+1,93%), promossa da Barclays insieme a Bper (+1,1%). (ANSA).