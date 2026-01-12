(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Chiusura stabile per Piazza Affari (Ftse Mib +0,03% a 45.732 punti), tra scambi in calo a 3,3 miliardi di euro di controvalore e il paniere dei grandi titoli spaccato in due. In ribasso il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 62,8 punti, con il rendimento annuo italiano sotto di 2,7 punti al 3,47% e quello tedesco di 2,3 punti al 2,84%. In luce Fincantieri (+3,85%), maglia rosa del listino a seguito di una commessa da 200 milioni in Norvegia attraverso la controllata Vard per conto di Ocean Infinity. Brillanti anche Buzzi (+3,22%) spinta dagli analisti di Bofa, che hanno ripristinato la raccomandazione d'acquisto, Mps (+2,16%) e Banco Bpm (+1,97%), in vista del via libera della Bce a Credit Agricole (-0,25%) per salire oltre il 20%. Acquisti anche su Diasorin (+1,18%), Saipem (+1,09%) e Intesa (+1,05%), deboli invece Lottomatica (-4,46%), nonostante un report sul settore degli analisti di Deutsche Bank. Scivolone di Stellantis (-4,33%) in linea con i rivali europei. Deboli anche Italgas (-2,52%) e Cucinelli (-2,03%), che ha diffuso i preliminari a borsa chiusa. Segno meno per Terna (-1,89%), Nexi (-1,85%(), Prysmian (-1,72%) ed Stm (-1,42%). Tra i titoli a minor capitalizzazione balzo dell'assicurativo Revo (+6,38%) e del produttore di yacht di Ferretti (+4,.46%). Scivolonei Eph (-12,29%). (ANSA).