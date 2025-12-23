(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Piazza Affari ha concluso la seduta con l'indice Ftse Mib poco mosso (+0,03% a 44.606 punti). A sostenere il listino milanese hanno contribuito Fincantieri (+2%), Italgas (+1,51%), Terna (+0,85%), Enel (+0,76%) e Mps (+0,68%). Si sono assestate le Tim ordinarie (+0,39%) e risparmio (+0,16%) all'indomani del rally innescato dall'annuncio della conversione. Le prese di profitto hanno colpito Saipem (-2,1%) e Cucinelli (-1,75%). Male Campari (-1,26%) mentre Lagfin ha riottenuto, grazie all'accordo col Fisco, la piena disponibilità delle azioni che erano state sequestrate. (ANSA).