(ANSA) - MILANO, 28 APR - La Borsa di Milano (+0,77%) chiude in rialzo, mentre gli altri listini europei sono fiacchi. A Piazza Affari, sostenuta dalle banche, si mettono in mostra Bper e Unicredit (+2,1%) e Intesa (+1,9%). Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 82 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,88%. Tra gli altri istituti di credito positive Mediobanca (+1%), Banco Bpm (+0,9%), Mps (+0,8%), mentre proseguono le ipotesi sulla prossima ondata di consolidamento del settore. Positiva Generali (+0,4%). In rialzo il settore dell'energia con il petrolio che rialza la testa. Eni (+1,8%), Saipem (+1,4%) e Tenaris (+0,1%). In rialzo le utility con il gas in calo. Enel (+1,6%), Italgas (+0,9%), Hera ((+0,4%). Acquisti su Poste (+1,2%), alle prese con l'offerta su Tim (+0,9%). In fondo al listino Diasorin (-3,1%). Vendite su Fincatieri (-2,9%) e Lottomatica (-2,4%). In rosso il comparto del lusso dove Moncler cede il 2,5% e Cucinelli lo 0,7%. Vendite su Stellantis (-2%) e Ferrari (-1,6%). (ANSA).