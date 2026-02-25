(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Seduta positiva a Piazza Affari dove l'indice Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell'1,11% a 47.170 punti. A sostenere il listino è stato il rimbalzo dei titoli finanziari. Sul podio a fine seduta si sono piazzati Mediobanca (+4,58%) e Mps (+4,27%) in attesa della presentazione del piano dell'istituto senese questo venerdì e Fineco (+3,93%) che alza il velo sul proprio piano la prossima settimana. I conti hanno premiato Saipem (+2,46%) ma non Leonardo (-3,79%): più che ai preliminari migliori delle attese gli investitori sembrano guardare all'aggiornamento del piano nel Capital Markets Day del prossimo 12 marzo. In fondo al listino Campari (-5%) penalizzata dal crollo a Londra della concorrente Diageo che ha tagliato dividendo e guidance. (ANSA).