(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Seduta positiva per Piazza Affari come per le altre Borse europee eccetto Francoforte, alla vigilia della Fed che secondo le attese lascerà i tassi invariati. Il dollaro è scivolato sui livelli di quasi quattro anni fa e la fiducia dei consumatori Usa ai minimi dal 2014. Anche l'indice manifatturiero Fed Richmont si è rivelato peggiori delle stime ma i dati macro non hanno impressionato Wall Street. Il Ftse Mib ha guadagnato l'1,09% a 45.440 punti, spinto da Prysmian (+2,35%), Leonardo (+2,16%) e dalle banche guidate da Unicredit (+2,13%). In fondo al paniere principale invece è scivolata Amplifon, dopo che Kepler Cheuvreux ha tagliato il prezzo obiettivo da 16,7 a 15,3 euro. Male anche Campari (-2,92%) e Nexi (-2,37%). (ANSA).