(ANSA) - MILANO, 08 GEN - Piazza Affari è riuscita a concludere in positivo una seduta volatile fra le prese di prese di profitto sui tecnologici e la corsa dei titoli della difesa per l'intenzione di Donald Trump di aumentare le spese militari. L'indice Ftse Mib ha segnato un rialzo dello 0,25% a 45.671 punti, sostenuto da Campari (+3,6%), Recordati (+2,15%) e Leonardo (+2%). Bene anche Mediobanca (+1,78%). E' scivolata invece Amplifon (-4,54%), insieme a Prysmian (-4,31%), Stm (-2,71%) e Tim (-1,87%). Fuori dal paniere principale il nuovo capitolo della vicenda del lodo Mondadori ha lasciato indifferente la casa editrice di Segate (+0,48%). (ANSA).