(ANSA) - MILANO, 09 GEN - Finale in altalena per Piazza Affari che si ferma in terreno positivo (Ftse Mib +0,1% a 45.719,26 punti) ma con il listino diviso a metà. Sul finale ha preso la rincorsa Eni (+2,14%), bene anche Cucinelli (+3,3%) e St (+2,79%). Deboli invece le utility con A2A in calo dell'1,48%, Hera dell'1,24%, così come Poste (-1,3%) e Italgas (-2,09%). Le banche hanno due volti, bene Mps (+0,7%) e Mediobanca (+0,67%), piatta Unicredit (-0,04%) e in calo Intesa (-0,27%) e Banco Bpm (-0,63%). (ANSA).