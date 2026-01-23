(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Piazza Affari conclude l'ultima seduta della settimana in ribasso segnando il peggior risultato fra le Borse europee con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,58% a 44.831 punti. A zavorrare il listino sono stati i titoli finanziari. Nexi ha perso il 4,21% anche le ipotesi di un passaggio del cfo Bernardo Mingrone a Tinexta, Unipol il 3,1% e la coppia Mps Mediobanca rispettivamente il 2,85 e il 3,2% dopo che il cda Siena ha rinviato la messa a punto del regolamento per la lista del board. In vetta hanno invece brillato i 'petroliferi' spinti dal rialzo del greggio: Saipem +4,38%, Eni +1,98%. Rimbalzo per le aziende della difesa Leonardo (+2,11%) e Fincantieri (+1,31%) aiutate a distanza dal debutto col botto del gruppo Csg ad Amsterdam. (ANSA).