(ANSA) - MILANO, 17 DIC - La Borsa di Milano chiude in rialzo ma con il listino diviso tra vendite e acquisti. Il Ftse Mib si è fermato sui minimi di seduta, guadagnando lo 0,25% a quota 44.099 punti. La seduta ha visto brillare Generali (+2,2%) dopo il buy di Ubs che le riconosce di crescere più dei competitor. Bene anche le banche con la Popolare di Sondrio che svetta (+2,9%), insieme a Bper (+2,66%). Scivolone per Buzzi (-3,5%), Moncler (-2,2%), Prysmian (-2,2%). Debole fino a chiusura Enel (-2,2%). Fuori dal listino principale ha corso Ariston (+2,9%) dopo l'acquisizione di Riello. (ANSA).