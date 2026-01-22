(ANSA) - MILANO, 22 GEN - La Borsa di Milano (+1,36%) chiude in netto rialzo e indossa la maglia rosa in Europa. Sui mercati torna il clima positivo con i venti di pace e con l'attenuarsi delle tensioni Usa-Ue sulla Groenlandia e i dazi. I venti di pace zavorrano i titoli della difesa e così a Milano scivolano Fincantieri (-8,7%) e Leonardo (-3,1%). Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 62 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,51%. Nel listino principale avanzano le banche. In luce Unicredit (+2,9%), Mediobanca (+2,3%), Mps (+2,1%), nel giorno del Cda per la lista), Bper (+1,3%) e Intesa (+1,1%). Mostrano i muscoli Buzzi (+3,9%), Nexi (+3,9%) e Azimut (+3%). Performance positiva anche per Tim (+2% a 0,58 euro), Stellantis (+1,9%), Stm (+1,6%). In ordine sparso l'energia con Eni (-0,27%), Saipem (+0,7%) e Tenaris (+1,1%). Sulla parità Amplifon e Diasorin. Tra le società a minor capitalizzazione sale Ferretti (+0,37 a 3,84 euro), con il socio cinese Weichai che boccia l'offerta parziale lanciata sull'azienda di yacht dalla Kkcg Maritime del miliardario ceco Karel Komarek. (ANSA).