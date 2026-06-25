(ANSA) - MILANO, 25 GIU - A Piazza Affari, che chiude con il Ftse Mib in rialzo dello 0,28% a 51.782 punti, sale in testa St (+2,75%) sull'andamento del settore tecnologico dopo i conti oltre le stime di Micron Technology. Positive anche Buzzi (+2,17%), Ferrari (+1,58%). Acquisti sulle utilities, in particolare su Enel (+2%) e A2a (+1,5%). In coda ancora la difesa con Avio (-6,62%), Leonardo (-3,97%)e Fincantieri (-2,92%). Tra i bancari, sotto la lente per il risiko, la migliore è Mediobanca (+0,81%) seguita da Mps (+0,59%) e Unicredit (+0,55%). Piatta Banco Bpm (+0,03%) sui rumors, non confermati, di un consolidamento, tra azioni e derivati, al 29,9% del Credit Agricole. (ANSA).