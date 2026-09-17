(ANSA) - MILANO, 17 SET - Piazza Affari chiude la seduta in rialzo, con il Ftse Mib salito dello 0,8% e le Borse europee che hanno beneficiato della flessione del petrolio e della fermezza manifestata dalla Fed nella lotta all'inflazione. Sul listino milanese si sono messe in luce Poste (+3,4%) e Tim (+3%), per cui si riavvicina il periodo di riapertura dell'Opas, Fincantieri (+2,4%) e Stellantis (+2,3%), davanti alle utilities Hera (+2%), Enel (+1,7%) e Terna (+1,7%). Tra i bancari avanzano Mediobanca (+1,4%) e Mps (+1,3%), seguiti da Intesa (+1,1%), mentre è fiacca Banco Bpm (-0,4%). In controtendenza Campari (-1,6%), Buzzi (-0,9%) e gli energetici con Tenaris (-0,8%) ed Eni (-0,6%) mentre fuori dal Ftse Mib decolla Pininfarina (+17,6%), che si allinea al prezzo di 1 euro ad azione dell'opa lanciata da Pininfarina Holdings. (ANSA).