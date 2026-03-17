(ANSA) - MILANO, 17 MAR - La Borsa di Milano (+1,2%) chiude in rialzo, in linea con gli altri listini europei ed in scia a Wall Street. A Piazza Affari si mettono in mostra i titoli dell'energia con Tenaris (+3,6%) e Eni (+3,5%). Lo spread tra Btp e Bund conclude la seduta in calo a 75 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,65%. Nel listino principale mostrano i muscoli anche Stellantis e Tim (+3%). Enel (+2,7%) e Inwit (+2,6%). Bene anche le banche tra cui Mediobanca (+2,2%) e Mps (+2,1%). Acquisti su Banco Bpm (+1,5%) e Intesa (+1,1%), Unicredit (+0,5%), quest'ultima alle prese con l'offerta per superare la soglia del 30% di Commerzbank (+0,8%). Giornata positiva per Nexi (+1,5%), Campari (+1%) e Ferrari (+1,4%). In luce le utility con A2a (+0,7%), con i risultati del 2025 che hanno visto i margini oltre le attese, Hera (+2%). Seduta negativa per il settore della difesa. Fincantieri lascia sul terreno il 2% e Leonardo lo 0,7%. Soffre ancora Amplifon (-10%), mentre S&P conferma il rating a seguito dell'acquisizione di Gn Hering, e l'outlook stabile. Poco mossa Prysmian (+0,06%), debole Stm (-0,4%). (ANSA).