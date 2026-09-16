(ANSA) - MILANO, 16 SET - Piazza Affari chiude la seduta in rialzo (Ftse Mib +0,8% a 51.969 punti), tra scambi in calo a 2,9 miliardi di euro di controvalore, contro gli oltre 3 miliardi delle ultime 3 sedute. Scende a 86 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 5,5 punti al 4,36% e quello tedesco di 3,1 punti al 3,5%. Sugli scudi Prysmian (+3,38%), insieme ai principali rivali europei, seguita da Lottomatica (+2,76%), Italgas (+2,42%), Cucinelli (+2,22%), A2a (+2,04%) ed Stm (+2,02%). Acquisti anche su Inwit (+1,93%), Enel (+1,8%) e Saipem (+1,4%), che si è aggiudicata una commessa in Finlandia. Pochi i ribassi, limitati a Stellantis (-3,33%), tagliata a 'hold' (tenere in portafoglio) dagli analisti di Berenberg. In calo anche Nexi (-1,3%), Eni (-0,8%), e Fincantieri (-0,61%). Fiacca Mps (-0,14%), mentre guadagnano posizioni Banco Bpm e Unicredit (+0,41% entrambe), Intesa (+0,6%) e Bper (+0,86%). Tra i titoli a minor capitalizzazione New Princes (+8,52%) segna il maggior rialzo degli ultimi 5 mesi a questa parte, mentre Tisg (+12,28%) stappa lo spumante dopo aver ricevuto 11 offerte da investitori per il salvataggio. (ANSA).