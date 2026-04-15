(ANSA) - MILANO, 15 APR - Piazza Affari ha chiuso poco mossa (-0,04% a 48.155 punti) con l'indice Ftse Mib che si è mantenuto sui massimi dal 2000 raggiunti alla vigilia. Ha brillato Nexi (+5,8%) e sul podio sono balzate Mediobanca (+4,8%) e Mps (+4,67%) per le notizie arrivate dall'assemblea di Siena che hanno contribuito a riaprire anche le scommesse sul risiko. Banco Bpm ha fatto un passo avanti del 2,93% mentre Generali ha concluso debole (-0,27%). Bene Recordati (+1,79%) fra le ipotesi di un pool di banche pronte a finanziare l'opa di Cvc. In fondo al listino invece Inwit (-3,41%), Hera (-2,27%) e A2a (-1,56%) (ANSA).