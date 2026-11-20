(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Piazza Affari ha chiuso in forte ribasso l'ultima seduta della settimana, con l'indice Ftse Mib in ribasso del 2,48% a 48.703punti, tra scambi brillanti per oltre 4 miliardi di euro di controvalore. Sotto pressione Stm (-10,78%), Technoprobe (-9,31%) e Prysmian (-6,29%), per i timori dello scoppio della bolla speculativi sull'intelligenza artificiale. Pesante anche il lusso con Moncler (-4,15%), Ferragamo (-3,81%) e Cucinelli (-3,73%). Le vendite non hanno risparmiato neanche gli automobilistici Stellantis (-3,45>%), Pirelli (-2,41%) e Ferrari (-2,25%). In difficiltà i bancari Banco Bpm (-3,02%), Bper (-2,63%), Unicredit (-2,54%), Intesa (-2,41%), Mps (-2,25%) e Mediobanca (-1,9%). Sul comparto pesa l'effetto combinato della possibile stetta della Bce sui requisiti pèatrimoniali obbligatori e l'incremento di 3 punti dell'Ires proposto dalla Lega come emendamento alla Manovra. Il calo del greggio (Wti -0,55% a 82,75 dollari al barile) frena Eni (-2,21%) ma non Saipem (+0,76%), sull'onda lunga dei 9 mesi e delle stime sul 2027. Tengono Italgas (+0,5%) e Snam (+0,4%) dopo un report degli analisti di Barclays sul settore delle infrastrutture. (ANSA).