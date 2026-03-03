(ANSA) - MILANO, 03 MAR - Piazza Affari ha chiuso in forte ribasso. L'indice Ftse Mib ha lasciato sul terreno il 3,92% a 44.468 punti recuperando qualcosa dai minimi di giornata. Le utilities e i titoli dell'energia insieme a quelli del lusso, sono stati i più penalizzati. Moncler ha perso il 6,47%, Italgas il 6,3%, A2a il 6%, Hera il 5,74% e Brunello Cucinelli il 5,57%. In un listino tutto in rosso si sono mosse in controtendenza fra i big solo Lottomatica (+3,32%), sulla scia dei conti, e Recordati (+1,3%). (ANSA).