(ANSA) - MILANO, 22 SET - La Borsa di Milano (-0,53%) chiude in calo, in controtendenza rispetto agli altri listini europei. A Piazza Affari, appesantita da banche ed assicurazioni, scivolano Poste (-3,9%), nel secondo giorno della riapertura dell'offerta per Tim (-3,3%), Fineco (-3,7%) e Generali (-3,3%). Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 89 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,35%. Tra i titoli finanziari giornata negativa anche per Banco Bpm (-1,7%), Bper e Mps (-1,1%), Intesa (-0,7%) e Unicredit (-0,5%). Vendite su Unipol (-1,6%). Debole il settore dell'energia e delle utility. A2a lascia sul terreno lo 0,7%, Eni, Enel e Hera (-0,3%). Prese di profitto su Technoprobe (-0,6%), dopo la brillante performance della vigilia. In controtendenza rispetto al listino, Stm con un balzo del 4,3%. In luce Prysmian (+2,5%), Campari (+1,9%) e Lottomatica (+1,6%). Acquisti su Nexi (+1,4%) e Amplifon (+0,8%). A società a minor capitalizzazione in forte calo De Nora (-18%), dopo il collocamento da parte di Snam (+0,07%) di 10 milioni di azioni a un prezzo di 6,69 per azione, per un controvalore lordo complessivo di circa 67 milioni di euro. (ANSA).