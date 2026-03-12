(ANSA) - MILANO, 12 MAR - La Borsa di Milano chiude ancora in rosso così come il resto dei listini europei scontando gli effetti delle guerra in Iran. Il Ftse Mib lascia sul terreno lo 0,71% a 44.456 punti. A pesare più di tutti sono i bancari con Mps che perde il 4,33%, Mediobanca il 3,88%, Unicredit il 3,74%. Sul versante opposto sale Leonardo (+5,69%) in scia ai conti. Tra i migliori anche Eni (+2,26%) sulla corsa del petrolio. In positivo poi Tim (+1,99%) e Generali (+1,48%), quest'ultima con i conti e la conferma dei target del piano. (ANSA).