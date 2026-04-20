(ANSA) - MILANO, 20 APR - Piazza Affari ha chiuso in calo: il Ftse Mib ha perso l'1,36% a 48.207 punti, penalizzato per lo 0,77% dallo stacco dei dividendi di 8 big. Fra questi Unicredit (-3%) che ha illustrato la strategia su Commerzbank. Ha fatto peggio Lottomatica (-4,72%), male anche Buzzi (-2,9%) Sul podio hanno brillato Nexi (+3,77%) e i 'petroliferi' Tenaris (+3,93%), Saipem (+3,18%) ed Eni (+2,5%). Si è arrestata la crescita di Mps (-0,29%) mentre è stato convocato giovedì il cda per attribuire le cariche al vertice. Il leggero calo anche Mediobanca che staccava la cedola (-0,47%). Fuori da paniere principale ha guadagnato Ovs (+1,63%) promossa dagli analisti sulla scia dei risultati illustrati venerdì. (ANSA).