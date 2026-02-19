(ANSA) - MILANO, 19 FEB - La Borsa di Milano archivia una seduta in rosso, così come il resto delle Piazze europee, in scia alle tensioni tra Usa e Iran. Il Ftse Mib lascia sul terreno l'1,22% a 45.794 punti. Più di tutte cede Fincantieri (-11,8%) dopo l'aumento di capitale. In frenata poi le utility, a partire da Enel (-3,59%) e A2a (-2,21%), che pagano il decreto bollette. Tra gli altri vendite su Stellantis (-4,2%), Prysmian (-3,37%), Unicredit (-2,4%) . In luce invece Tenaris (+9,48%) con i conti sopra le stime. Bene anche Diasorin (+2%) e Leonardo (+1,89%) ed Eni (+1,39%). (ANSA).