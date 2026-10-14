(ANSA) - MILANO, 14 OTT - La Borsa di Milano (-0,61%) chiude in calo, in controtendenza rispetto agli altri listini europei. A Piazza Affari, appesantita dalle banche, scivola Prysmian (-5,5%). Lo spread tra Btp e Bund conclude la giornata in rialzo a 108 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 4,54%. Seduta negativa anche per Amplifon (-2,4%), Stellantis (-2,3%) e Nexi (-2%). Tra gli istituti di credito soffre Bper (-1,9%), male anche Banco Bpm (-1,6%). Debole Intesa (-0,6%), alle prese con l'Opas su Mps (-0,3%), nel giorno in cui anche il proxy advisor Glass Lewis, dopo Iss, boccia il piano difensivo di Luigi Lovaglio in vista dell'assemblea del 29 ottobre a Siena. Fiacca Unicredit (-0,3%), in attesa del via libera della Bce per Commerzbank. In calo Unipol (-0,7%) mentre è poco mossa Generali (+0,07%). Nel listino principale mostra i muscoli Avio (+5,3%). In luce Campari (+2,9%) e Italgas (+2,2%). Positivo Cucinelli (+1,8%), in vista dei risultati, e Moncler (+1,8%). Sale Inwit (+1,1%), con il no comment del direttore generale Diego Galli sui rumors di un possibile delisting con l'acquisto da parte di due fondi. Vola Geox (+5,8%) dopo che il cda ha approvato i termini definitivi dell'aumento di capitale riservato all'azionista di controllo Lir della famiglia Moretti Polegato. (ANSA).